Берденов думал о смерти после нападения

Берденов описал события того дня. После завершения рабочего дня он вышел из здания акимата, и в этот момент началась стрельба.
«Когда я выходил из администрации, я сначала не знал, что это Жиембай. Первый выстрел был прямо в голову. Я успел присесть, услышал, как пуля пролетела над головой. Я бросился в сторону. Сзади прозвучало еще четыре выстрела. Я упал на землю. Он подошел ко мне и начал перезаряжать ружье. Я лежал, истекая кровью, и сказал себе: “Если сейчас не встанешь, умрешь”. Одна рука не работала, вся была в крови. Я встал, мы с Жиембаем сцепились», — рассказал Берденов.
После схватки, Берденов услышал, как оружие упало на землю. Затем, по словам замакима, Жиембай отступил на два шага и попытался сбежать. В этот момент водитель Берденова сбил его машиной.
«После этого я упал. Ко мне подбежали две девушки, которые были рядом. Одна из них оказалась медсестрой. Она сказала: “Не засыпайте, не закрывайте глаза”. Они оказали мне первую помощь. Я чувствовал, что легкое не дышит, воздух не поступал. Во время операции мне удалили 20% легкого. Я чувствовал вкус крови во рту. Тогда я подумал, что это конец моей жизни. Я читал молитву», — рассказал Берденов.
Одна из свидетельниц Арайлым Камытбек, которая и подбежала к Берденову, рассказала, что до нападения снимала видео для TikTok на парковке акимата. После стрельбы вместе с подругой они использовали галстук, чтобы замедлить потерю крови до приезда скорой.