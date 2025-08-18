Берденов думал о смерти после нападения

«Когда я выходил из администрации, я сначала не знал, что это Жиембай. Первый выстрел был прямо в голову. Я успел присесть, услышал, как пуля пролетела над головой. Я бросился в сторону. Сзади прозвучало еще четыре выстрела. Я упал на землю. Он подошел ко мне и начал перезаряжать ружье. Я лежал, истекая кровью, и сказал себе: “Если сейчас не встанешь, умрешь”. Одна рука не работала, вся была в крови. Я встал, мы с Жиембаем сцепились», — рассказал Берденов.