Врач частной клиники из Омска стала жертвой мошенников и потеряла 6 млн

В Омске сотрудница частной клиники лишилась шести миллионов рублей после общения с мошенниками, представившимися сотрудниками правоохранительных органов и больницы, где она ранее работала. Подробности рассказали в УМВД России по Омской области.
По данным полиции, злоумышленники связались с женщиной через мессенджер от имени заместителя главного врача больницы. В сообщении говорилось о проверке в связи с утечкой персональных данных сотрудников учреждения. Позже ей позвонил лжесотрудник ФСБ, который сообщил, что якобы мошенники пытаются перевести деньги с ее счетов на Украину.
Звонивший убедил женщину, что при отказе от сотрудничества ей грозит уголовное преследование за пособничество терроризму. Для предотвращения этого он предложил следовать инструкциям «банковского работника» и «следователя».
Собеседники убедили жертву аннулировать старый банковский счет и открыть новый — «безопасный». Доверившись аферистам, женщина сняла свои накопления и, используя банковское приложение, перевела мошенникам 6 миллионов рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять подобным звонкам, особенно если речь идет о передаче денег или личных данных.
