Врач частной клиники из Омска стала жертвой мошенников и потеряла 6 млн

По данным полиции, злоумышленники связались с женщиной через мессенджер от имени заместителя главного врача больницы. В сообщении говорилось о проверке в связи с утечкой персональных данных сотрудников учреждения. Позже ей позвонил лжесотрудник ФСБ, который сообщил, что якобы мошенники пытаются перевести деньги с ее счетов на Украину.