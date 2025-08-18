Суд оштрафовал мужчину, который украл из подмосковного храма крест-мощевик

— Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в Никольском храме, расположенном в селе Озерецкое, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил крест-мощевик, спрятав его в рюкзак. Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде штрафа, — рассказали в Telegram-канале ведомства.