Суд оштрафовал мужчину, который украл из подмосковного храма крест-мощевик

Суд в Подмосковье назначил наказание мужчине, укравшему из храма в селе Озерецкое крест-мощевик. Он должен выплатить штраф. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в Никольском храме, расположенном в селе Озерецкое, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил крест-мощевик, спрятав его в рюкзак. Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде штрафа, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленника нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения. Правоохранители нагрянули к мужчине домой, где нашли похищенную вещь.

Ранее жители Самарской области украли из храма Евангелие и шелковый плат с вшитой частицей мощей, а также серебряные изделия. Похитителей задержали в Волгограде. Злоумышленники успели сбыть только ювелирные украшения. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.