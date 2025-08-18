Слепо верил незнакомцам два года: сибиряк лишился всего из-за объявления в интернете

— Доверчивый сибиряк зарегистрировался на поддельном сайте и начал переводить деньги — 60 раз за два года. Три раза он даже лично приходил в банк, чтобы отправить крупные суммы. Когда он захотел вывести «заработанное», ему сказали обратиться к «трейдеру». Девушка в мессенджере пообещала помочь — но только после очередного платежа. В итоге мужчина потерял почти шесть миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.