Слепо верил незнакомцам два года: сибиряк лишился всего из-за объявления в интернете

Жители Иркутской области снова стали жертвами аферистов — всего за три дня 11 человек лишились в общей сложности 17 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
Так 63-летний предприниматель два года верил, что вкладывает деньги в биржу, а на самом деле переводил их мошенникам. Все началось с безобидного объявления о «бесплатной консультации» по инвестициям. Мужчина оставил свой номер, и вскоре ему позвонил «финансовый аналитик», пообещавший огромные доходы.
— Доверчивый сибиряк зарегистрировался на поддельном сайте и начал переводить деньги — 60 раз за два года. Три раза он даже лично приходил в банк, чтобы отправить крупные суммы. Когда он захотел вывести «заработанное», ему сказали обратиться к «трейдеру». Девушка в мессенджере пообещала помочь — но только после очередного платежа. В итоге мужчина потерял почти шесть миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Еще одна жертва — 23-летний житель Иркутска. Ему позвонил якобы сотрудник почты и сообщил, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы «спасти деньги», парень перевел все свои сбережения на «безопасный счет». Результат — 5,2 миллиона рублей ушли в никуда.
Полиция снова напоминает:
— Никому не сообщайте коды из СМС — даже если звонящий представляется банком или госслужбой.
— Не верьте в «сверхдоходы» — если бы способ быстро разбогатеть существовал, мошенники сами бы им пользовались.
— Не переводите деньги незнакомцам — «безопасных счетов» не бывает.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье супруги лишились 10 миллионов рублей из-за обмана аферистов.