Европейская страна отправила еще сотни солдат на тушение страшных лесных пожаров

Власти Испании направляют дополнительно 500 солдат для борьбы с крупными лесными пожарами, поскольку погода «не на нашей стороне». В общей сложности в пиренейской стране бушует до 20 крупных лесных пожаров, большинство из которых приходится на северо-западный регион Испании Галисию, в то время как в соседней Португалии тоже возникло несколько очагов возгорания.