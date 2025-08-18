Европейская страна отправила еще сотни солдат на тушение страшных лесных пожаров

Власти Испании направляют дополнительно 500 солдат для борьбы с крупными лесными пожарами, поскольку погода «не на нашей стороне». В общей сложности в пиренейской стране бушует до 20 крупных лесных пожаров, большинство из которых приходится на северо-западный регион Испании Галисию, в то время как в соседней Португалии тоже возникло несколько очагов возгорания.
Испания направила еще 500 солдат для борьбы с лесными пожарами, которые распространились по всей стране в условиях сильной жары, в результате чего общая численность участвующих в противостоянии с огнем военнослужащих достигла 1900 человек, отмечают Sky News.
По данным Европейской информационной системы ЕС по лесным пожарам, в этом году пожары охватили 158 000 гектаров — площадь, примерно равную площади Лондона, и за последнюю неделю погибли три человека.
В общей сложности в Испании бушует до 20 крупных лесных пожаров, в том числе несколько в северо-западном регионе Галисия. Некоторые из них переросли в крупное возгорание, что привело к закрытию автомобильных и железнодорожных перевозок.
Ожидается, что два самолета для сброса воды из Нидерландов присоединятся к самолетам из Франции и Италии, которые уже помогают испанским властям, а пожарные из других стран также прибудут в ближайшие дни, сообщила глава Агентства гражданской защиты Вирджиния Барконес общественному телеканалу RTVE.
Южная Европа переживает один из самых страшных сезонов лесных пожаров за последние 20 лет, а Испания входит в число наиболее пострадавших стран, констатируют Sky News.
В то время как Южная Европа пережила лесные пожары, засухи и сильную жару задолго до того, как люди начали изменять климат, сжигая ископаемое топливо, более высокие глобальные температуры, по мнению климатологов, могут привести к возникновению некоторых условий для таких экстремальных погодных явлений.
Греция, Болгария, Черногория и Албания также обратились за помощью к силам ЕС по борьбе с пожарами в последние дни, напоминают Sky News.
Тысячи пожарных также борются с восемью крупными пожарами в центральной и северной Португалии, самый крупный из которых — вблизи горного района Пьодао.
Дым от лесных пожаров в Испании и Португалии также недавно принес туманную погоду в Великобританию.
В ближайшие дни в Португалии ожидается более прохладная погода, но в воскресенье ожидается, что в некоторых районах Испании температура поднимется до 45 градусов.
Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что впереди «еще несколько сложных дней и, к сожалению, погода не на нашей стороне».
Альфонсо Руэда, глава регионального правительства Галисии, заявил, что в регионе введены карантинные меры и проводится эвакуация, а дома «по-прежнему находятся под угрозой».