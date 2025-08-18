Следком завел дело из-за массового отравления в детском лагере в Башкирии

В Башкирии Следственный комитет завел уголовное дело из-за массового отравления детей и взрослых в детском оздоровительном лагере в Стерлибашевском районе. Расследование, как сообщили в пресс-службе ведомства, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Согласно предварительным данным, в одном из лагерей муниципалитета несколько подростков 12−17 лет и пять вожатых обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.
Следователи проводят комплекс мероприятий, включающий осмотр территории лагеря, изъятие документации об организации питания и соблюдении санитарных норм. Запланировано проведение судебных экспертиз. Допрашиваются сотрудники лагеря, отдыхающие и другие свидетели происшествия.
В СК подчеркнули, что по итогам расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей. Ход расследования находится на особом контроле руководства следственного управления республики.
