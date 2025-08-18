Следком завел дело из-за массового отравления в детском лагере в Башкирии

Согласно предварительным данным, в одном из лагерей муниципалитета несколько подростков 12−17 лет и пять вожатых обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.