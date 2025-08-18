В Самарской области вынесли приговор членам ОПГ, которые обманывали военных-контрактников

Решением Волжского районного суда все четверо были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 4,5 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов, а также к штрафам на общую сумму 1,9 млн рублей.