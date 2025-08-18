Ричмонд
Лагерь «Патриот» в Башкирии временно закрыли из-за массового отравления

В Башкирии из-за массового отравления временно закрыли лагерь «Патриот».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование в детском лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе. Поводом послужило групповое заболевание отдыхающих детей и персонала.

В ходе экстренного выезда эпидемиологи совместно с медиками осмотрели пострадавших. По последним данным, 16 человек, включая 13 детей, были госпитализированы в инфекционный стационар Стерлитамака. Остальные дети остаются под медицинским наблюдением.

В Центре гигиены и эпидемиологии уже начаты лабораторные исследования биоматериалов заболевших и персонала, а также проб пищевой продукции и сырья. Параллельно проводится проверка санитарного состояния всего лагерного комплекса.

В качестве меры предосторожения деятельность лагеря временно приостановлена до выяснения всех обстоятельств произошедшего. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что угрозы распространения инфекции за пределы лагеря в настоящее время нет.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация остается на особом контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего.

