В Башкирии возбудили уголовное дело о массовом отравлении в детском лагере

В Стерлибашевском районе Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в детском лагере.

Источник: ГУ МВД

В одном из детских лагерей вечером 17 августа плохо себя почувствовали 20 подростков возрастом от 12 до 17 лет и пятеро вожатых. Всех пострадавших доставили в больницу с признаками пищевого отравления, в итоге госпитализировали 16 пострадавших. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкирии, уголовное дело правоохранители возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи допрашивают сотрудников и руководство лагеря, а также отдыхающих. Специалисты проведут судебные экспертизы.