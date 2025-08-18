В Башкирии возбудили уголовное дело о массовом отравлении в детском лагере

В одном из детских лагерей вечером 17 августа плохо себя почувствовали 20 подростков возрастом от 12 до 17 лет и пятеро вожатых. Всех пострадавших доставили в больницу с признаками пищевого отравления, в итоге госпитализировали 16 пострадавших. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
По данным пресс-службы следственного комитета Башкирии, уголовное дело правоохранители возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи допрашивают сотрудников и руководство лагеря, а также отдыхающих. Специалисты проведут судебные экспертизы.