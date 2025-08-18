Ричмонд
За три дня в Иркутской области потушили пять лесных пожаров

18 августа продолжают работать на семи местах, где горит лес.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За три дня в Иркутской области потушили пять лесных пожаров. В пятницу, 15 августа 58 специалистов потушили пожары в Киренском, Катангском и Зиминском районах. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.

— 16 августа зарегистрировали всего один очаг — в Катангском районе на площади два гектара. На следующий день в Слюдянском районе огонь затронул землю на территории «Заповедного Прибайкалья», — уточнили в пресс-службе правительства.

18 августа в регионе продолжают тушить семь пожаров на площади 320,1 гектара. Больше всего горят леса в Катангском районе. На месте задействованы 128 сотрудников лесопожарных формирований.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах Иркутской области 61 человек получили травмы и еще двое погибли.