В Островецком районе в ДТП погибла женщина и пострадали дети: суд вынес приговор

Как рассказали в ведомстве, обвиняемая, имеющая более 10 лет стажа вождения автомобиля, 5 января 2025 года, управляя автомобилем Volkswagen Passat, имеющим неисправности в ходовой части, перевозила на переднем пассажирском сидении с пристегнутым ремнем безопасности родную сестру, на заднем пассажирском сидении сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, пять детей: с пристегнутыми ремнями безопасности племянницу, дочь, которая держала на руках не пристегнутую ремнем безопасности малолетнюю племянницу обвиняемой, с использованием детского удерживающего устройства малолетнего сына, который держал на руках не пристегнутого ремнем безопасности своего младшего брата.
При движении на опасном участке автомобильной дороги, покрытой мокрым снегом, на опасном повороте фигурантка не справилась с управлением транспортного средства, допустила его занос с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Rover 400. В результате ДТП водителю автомобиля Rover 400, двоим малолетним причинены менее тяжкие телесные повреждения, двоим малолетним — тяжкие телесные повреждения, взрослому пассажиру — тяжкие телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте происшествия.
Обвиняемая в судебном заседании вину признала полностью, в содеянном раскаялась.
Приговором суда женщина признана виновной в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. На основании ч.2 ст. 317 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на срок 5 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.