В Островецком районе в ДТП погибла женщина и пострадали дети: суд вынес приговор

Как рассказали в ведомстве, обвиняемая, имеющая более 10 лет стажа вождения автомобиля, 5 января 2025 года, управляя автомобилем Volkswagen Passat, имеющим неисправности в ходовой части, перевозила на переднем пассажирском сидении с пристегнутым ремнем безопасности родную сестру, на заднем пассажирском сидении сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства, пять детей: с пристегнутыми ремнями безопасности племянницу, дочь, которая держала на руках не пристегнутую ремнем безопасности малолетнюю племянницу обвиняемой, с использованием детского удерживающего устройства малолетнего сына, который держал на руках не пристегнутого ремнем безопасности своего младшего брата.