В Ростовской области попросили отозваться жертв мошеннической схемы застройщиков

Полицейские попросили отозваться жителей Ростовской области, пострадавших при заключении договоров на строительство жилых домов с ООО «Сити-Строй».
В частности, в полицию следует обратиться тем, кто общался с кем-то из индивидуальных предпринимателей, участвующих в мошеннической схеме по обману людей.
В МВД напомнили, что речь идет о громком уголовном деле. Предварительно, жертвами недобросовестных строителей оказались более 280 человек из Ростовской, Воронежской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Общий ущерб оценивается в 500 млн рублей.
Следствие предполагает, что пострадавших может быть гораздо больше, и многие из них просто не знают, куда обратиться за помощью. В связи с этим в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Ростовской области открыли горячую линию.
