Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области попросили отозваться жертв мошеннической схемы застройщиков

На Дону ищут пострадавших от мошенничества при строительстве жилья.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские попросили отозваться жителей Ростовской области, пострадавших при заключении договоров на строительство жилых домов с ООО «Сити-Строй».

В частности, в полицию следует обратиться тем, кто общался с кем-то из индивидуальных предпринимателей, участвующих в мошеннической схеме по обману людей.

В МВД напомнили, что речь идет о громком уголовном деле. Предварительно, жертвами недобросовестных строителей оказались более 280 человек из Ростовской, Воронежской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Общий ущерб оценивается в 500 млн рублей.

Следствие предполагает, что пострадавших может быть гораздо больше, и многие из них просто не знают, куда обратиться за помощью. В связи с этим в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Ростовской области открыли горячую линию.

Подпишись на нас в Telegram.