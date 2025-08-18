В Новополоцке женщина обманула 21 человека на Br1,8 млн

Жительница Новополоцка осуществляла преступную деятельность в период с октября 2021 по июль 2024 года. Она обманула 21 человека на общую сумму более Br1,8 млн. Новополочанка использовала различные предлоги, в том числе осуществление финансово-хозяйственной деятельности, инвестирование в ее бизнес. Для инвесторов предлагала высокие проценты за капиталовложения.
Но при этом предпринимательница скрыла от инвесторов факты невозвращенных ранее взятых денежных средств. В том числе не сообщила о наличии долгов перед продавцами из России. Для того чтобы создать видимость благополучия, ряду кредиторов она выплачивала небольшие проценты. Таким образом женщина убеждала их не только передавать новые суммы денег, но также и вовлекать в мошенническую схему своих друзей и знакомых.
Прокуратура Новополоцка направила дело в суд. Меру пресечения, ранее примененную в отношении обвиняемой, в виде заключения под стражу было решено оставить без изменений.