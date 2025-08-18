В Новополоцке женщина обманула 21 человека на Br1,8 млн

Но при этом предпринимательница скрыла от инвесторов факты невозвращенных ранее взятых денежных средств. В том числе не сообщила о наличии долгов перед продавцами из России. Для того чтобы создать видимость благополучия, ряду кредиторов она выплачивала небольшие проценты. Таким образом женщина убеждала их не только передавать новые суммы денег, но также и вовлекать в мошенническую схему своих друзей и знакомых.