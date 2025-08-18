Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске квартира на бульваре Рябикова загорелась из-за детской приставки

Из подъезда многоквартирного дома самостоятельно вышли 14 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске квартира на бульваре Рябикова загорелась из-за детской приставки. Дело в том, что гаджет включили на зарядку и оставили без присмотра. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС России.

— Дым из окна заметили соседи из дома напротив. Они незамедлительно вызвали спасателей. До их приезда из подъезда многоквартирного жома на улицу выбежали 14 жильцов, среди которых четыре ребенка, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Огонь затронул площади в два квадратных метра. Его потушили 11 специалистов МЧС с использованием четырех единиц техники. Они установили, что пожар случился из-за короткого замыкания. Никто не пострадал, погибших также нет.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что за три дня в Иркутской области потушили пять лесных пожаров.