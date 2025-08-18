В Иркутске квартира на бульваре Рябикова загорелась из-за детской приставки. Дело в том, что гаджет включили на зарядку и оставили без присмотра. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС России.
— Дым из окна заметили соседи из дома напротив. Они незамедлительно вызвали спасателей. До их приезда из подъезда многоквартирного жома на улицу выбежали 14 жильцов, среди которых четыре ребенка, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Огонь затронул площади в два квадратных метра. Его потушили 11 специалистов МЧС с использованием четырех единиц техники. Они установили, что пожар случился из-за короткого замыкания. Никто не пострадал, погибших также нет.
