Очередного наркосбытчика схватили в Нижнем Новгороде

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. В ходе работы с задержанным, ранее судимым мужчиной, полицейские установили координаты тайников, где хранились наркотики. Один из них находился в лесополосе в посёлке Берёзовая Пойма. Там сотрудники обнаружили зип-пакет с десятью свёртками порошкообразного вещества.