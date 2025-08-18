Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередного наркосбытчика схватили в Нижнем Новгороде

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в распространении запрещённых веществ. Оперативные мероприятия проходили в Советском районе города.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. В ходе работы с задержанным, ранее судимым мужчиной, полицейские установили координаты тайников, где хранились наркотики. Один из них находился в лесополосе в посёлке Берёзовая Пойма. Там сотрудники обнаружили зип-пакет с десятью свёртками порошкообразного вещества.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — мефедрон, общим весом около 20 граммов. Задержанный признал вину и сообщил, что занимался сбытом наркотиков на территории города. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По решению суда подозреваемый заключён под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании 35-летнего нижегородца с пакетом с наркотиками.