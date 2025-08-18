Мужчина погиб при пожаре в Городокском районе

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Астапковичи Городокского района поступила спасателям 17 августа в 4.28. На месте пожара был обнаружен погибший хозяин жилища 1961 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины трагедии.
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.
