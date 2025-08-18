Ричмонд
Мужчина погиб при пожаре в Городокском районе

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Городокском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Астапковичи Городокского района поступила спасателям 17 августа в 4.28. На месте пожара был обнаружен погибший хозяин жилища 1961 года рождения.

Специалистам предстоит установить причины трагедии.