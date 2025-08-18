Эта встреча могла стать последней: сибиряк чудом спасся от медведя в Иркутской области

Поход в тайгу обернулся настоящим кошмаром для жителя поселка Магистральный Казачинско-Ленского района. 18 августа медведь, вырвавшийся из лесной чащи, набросился на ничего не подозревавшего лесоотводчика, оставив его истекать кровью среди деревьев. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.