Эта встреча могла стать последней: сибиряк чудом спасся от медведя в Иркутской области

В Казачинско-Ленском районе медведь напал на лесоотводчика.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поход в тайгу обернулся настоящим кошмаром для жителя поселка Магистральный Казачинско-Ленского района. 18 августа медведь, вырвавшийся из лесной чащи, набросился на ничего не подозревавшего лесоотводчика, оставив его истекать кровью среди деревьев. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Звонок в полицию поступил от испуганной женщины — ее 39-летний возлюбленный стал жертвой разъярённого медведя. Место происшествия — глухой лесной массив у реки Моголь, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего сначала доставили на гусеничном тракторе до деревни Кутим. Оттуда — на лодке через реку в Мартыново, где, наконец, его смогли передать медикам.

Важно! Один неверный шаг — попытка сфотографировать, покормить или просто приблизиться — может стоить жизни. Не подходите к зверю близко.

