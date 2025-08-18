Эта встреча могла стать последней: сибиряк чудом спасся от медведя в Иркутской области

Поход в тайгу обернулся настоящим кошмаром для жителя поселка Магистральный Казачинско-Ленского района. 18 августа медведь, вырвавшийся из лесной чащи, набросился на ничего не подозревавшего лесоотводчика, оставив его истекать кровью среди деревьев. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Звонок в полицию поступил от испуганной женщины — ее 39-летний возлюбленный стал жертвой разъярённого медведя. Место происшествия — глухой лесной массив у реки Моголь, сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшего сначала доставили на гусеничном тракторе до деревни Кутим. Оттуда — на лодке через реку в Мартыново, где, наконец, его смогли передать медикам.
Важно! Один неверный шаг — попытка сфотографировать, покормить или просто приблизиться — может стоить жизни. Не подходите к зверю близко.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Усольского района уснула во время катания на сапборде. За пару часов она уплыла за десятки километров от дома.