Жена фермера 5 лет обманывала Минагро Пермского края ради субсидий

Супруга фермера на протяжении 5 лет обманывала Министерство агропромышленного комплекса Пермского края ради субсидий, сообщает ГУФССП региона.
Как рассказывает ведомство, преступной схемой решила воспользоваться жительница Красновишерского округа. Жена одного из местных фермеров на протяжении нескольких лет подавала документы на получение сельскохозяйственных субсидий. В своих заявках женщина сознательно завышала количество рогатого скота в своём хозяйстве и общий объём удоев.
За пять лет получения финансирования она успела похитить у государства более 7,5 миллиона рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Во время расследования правоохранители выяснили подробности преступной схемы и раскрыли её.
«Фактически поголовье коров в фермерском хозяйстве супруга обвиняемой составляло не более 108 особей, из которых только 49 голов имели статус помесных, за которых и выплачиваются денежные средства. При этом в официальных заявках женщина в разные годы указывала цифры от 217 до 229 голов», — рассказывает краевое ГУФССП.
За четыре доказанных эпизода мошенничества женщину осудили и назначили ей штраф в 1,5 миллиона рублей. Судебные приставы Красновишерского округа сообщили женщине о необходимости уплаты суммы в 60-дневный срок и арестовали деньги на банковских счетах. В это же время сотрудники ведомства ограничили ей выезд за пределы РФ. Деньги поступили на счёт ведомства в нужный срок.