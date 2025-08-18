Жена фермера 5 лет обманывала Минагро Пермского края ради субсидий

За четыре доказанных эпизода мошенничества женщину осудили и назначили ей штраф в 1,5 миллиона рублей. Судебные приставы Красновишерского округа сообщили женщине о необходимости уплаты суммы в 60-дневный срок и арестовали деньги на банковских счетах. В это же время сотрудники ведомства ограничили ей выезд за пределы РФ. Деньги поступили на счёт ведомства в нужный срок.