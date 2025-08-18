Житель Алматы ушел в горы и пропал: его ищут десятые сутки

«В пятницу (8 августа — прим.ред.) никто внимания не обратил на его пропажу, думали, что может где-то и гуляет, еще что-то, ведь он холостой, детей и жены нет. Работает он в CarCity помощником у своего двоюродного брата, который на тот момент был в Ташкенте и позвонил Калижану с вопросом, почему бутик еще не открыт. Он в ответ сказал, что проспал и выезжает на работу. Действительно, он вышел из дома, но потом мы по камерам нашли, что он часам к 11 был в магазине на Толе би Аблайхана, где купил воду, сигареты и энергетик. Оттуда он сел на 12-й автобус и уехал на Медео. Где-то в 12:30 он вышел из автобуса на Медео и пошел в сторону лестницы здоровья. Потом следующая камера на плотине его зафиксировала где-то через полчаса, когда он с плотины спустился вниз в сторону Горельника. Камеры на Горельнике зафиксировали, как он поднимается по тропинке в сторону водопада и это последние видеозаписи, которые мы имеем. Он мог спуститься с другой стороны, откуда мы должны получить видеозаписи тоже», — рассказал корреспонденту NUR.KZ Даурен Алатай.