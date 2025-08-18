Глава фирмы по замене заборов, дверей и окон обманул 138 белорусов на 420 тысяч рублей

Управление Следственного комитета по Брестской области рассказало, как глава фирмы по ремонту заборов, дверей и окон за год обманул 138 белорусов из Брестской, Гродненской и Минской областей на 420 тысяч рублей. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, за что может понести максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.