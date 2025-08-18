Глава фирмы по замене заборов, дверей и окон обманул 138 белорусов на 420 тысяч рублей

Управление Следственного комитета по Брестской области рассказало, как глава фирмы по ремонту заборов, дверей и окон за год обманул 138 белорусов из Брестской, Гродненской и Минской областей на 420 тысяч рублей. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, за что может понести максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.
Следствие установило, что 28-летний житель Витебска создал ООО, сферой работы которого было оказание монтажных работ. Помещения под офисы мужчина арендовал в Бресте и Гродно, нанял штат работников.
В поисках заказов сам учредитель фирмы или ее менеджеры ездили по деревням, где искали дворы с покосившимися заборами, а также дома со старыми дверями и окнами. Их владельцам предлагались услуги по замене. Причем была даже возможность кредитования:
«Для осуществления преступной деятельности директор заключил соглашения с банками, в результате чего имел доступ к их программному обеспечению и мог на месте оформлять клиентам кредиты на “услуги” и заключать договоры. Деньги сразу перечислялись на счета фирмы».
Вот только завладев предоплатой, свои обязательства обвиняемый не исполнял. Сначала он переносил сроки работ, ссылаясь то на плохую погоду, то на нехватку рабочих, то материалов. А порой переставал отвечать на звонки. В итоге, заключившие договоры граждане стали обращаться в милицию, а мужчина сбежал в Россию.
«В ходе следствия обвиняемый был объявлен в розыск. Во взаимодействии с российскими коллегами мужчину задержали и экстрадировали в Беларусь», — отмечают в СК.
Интересно, что при допросах обвиняемые также пытался оправдаться. Например, отмечая неправильно рассчитанный им коммерческий риск, а еще расходы на материалы и топливо. Вот только следствие установило:
«Деньги не тратились на выполнение заказов. Практически сразу после поступления средств на счета фирмы, обвиняемый переводил их на свою карту, а затем тратил на выплаты зарплат работникам и личные нужды. Вел расточительный образ жизни, арендовал дорогие квартиры и автомобили».
Сейчас директор фирмы, обвиненный по части 4 статьи 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса, заключен под стражу с санкции прокурора.
Тем временем Нацбанк запретил использовать устную информацию при выдаче кредитов и займов.
