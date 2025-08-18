На Каспии обнаружено загрязнение площадью с целый город

По данным проекта «Прозрачный Мир», вероятно, речь идёт о сбросе судовых вод — льяльных или балластных — с примесью нефтепродуктов. Учёные отмечают, что при благоприятных условиях такие следы растягиваются на десятки километров, хотя обычно рассеиваются в течение нескольких часов.