Названа причина массового отравления в лагере «Патриот» в Башкирии

В Башкирии дети отравились в лагере «Патриот» из-за норовирусной инфекции.

Источник: Комсомольская правда

Массовое отравление в лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе Башкирии вызвано норовирусной инфекцией. Это следует из предварительных результатов расследования сотрудников Роспотребнадзора республики.

Как сообщили в ведомстве, результаты ПЦР-исследований выявили норовирус у работника пищеблока, что могло привести к заражению отдыхающих детей. В настоящее время продолжаются лабораторные исследования для уточнения всех обстоятельств инцидента.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что ситуация остается на постоянном контроле. Ранее сообщалось, что 16 человек, включая 13 детей, были госпитализированы с симптомами отравления. Деятельность лагеря временно приостановлена.

