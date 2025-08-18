В Челябинске арестовали директора компании за попытку дачи взятки в 2 млн

В Челябинске сотрудники полиции задержали 49-летнего директора строительной фирмы при попытке дачи взятки в размере двух миллионов рублей сотруднику энергоснабжающей организации. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД РФ и СУ СКР по региону.