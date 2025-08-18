В Челябинске арестовали директора компании за попытку дачи взятки в 2 млн

Следствие установило, что в июле 2025 года фигурант предоставил в энергоснабжающую организацию документы о выполненных работах по договору подряда, завысив фактическую стоимость на сумму более чем 4,9 миллиона рублей.
После получения оплаты он намеревался передать главному специалисту компании взятку в размере 40% от суммы завышения — около 1,9 миллиона рублей, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по завышенной стоимости.
План не удался: сотрудник энергокомпании сообщил о преступном предложении в полицию. Бизнесмена задержали оперативники отдела ОЭБиПК УМВД РФ по Челябинску при силовой поддержке бойцов Росгвардии Челябинской области.
По материалам, собранным полицейскими по Советскому району, СУ СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ «покушение на дачу взятки в особо крупном размере».
В настоящее время директора компании арестовали по ходатайству следователя СК. Следствие ведёт сбор доказательств.