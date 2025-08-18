Ричмонд
Подросток сорвался с заброшенной водонапорной станции, когда делал селфи

В результате падения несовершеннолетний получил травму головы, перелом руки и компрессионный перелом позвоночника.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства несчастного случая с подростком из Борисовского района, который взобрался на заброшенное здание, чтобы сделать селфи, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Несчастный случай со школьником произошел в дневное время около агрогородка Лошница.

«Предварительно установлено, что 17-летний юноша, находясь с приятелем возле неэксплуатируемого здания водонапорной станции, решил забраться на крышу, чтобы сделать селфи», — сообщили в СК.

Инцидент случился, он пытался перелезть с дерева на кровлю заброшенного сооружения.

«Юноша не удержался и сорвался с высоты около четырех метров», — сказали в СК.

В результате падения несовершеннолетний получил травму головы, перелом руки и компрессионный перелом позвоночника. Сейчас он находится в больнице.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Борисовские следователи по факту травмирования подростка начали проверку,

«Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмирования подростка», — подчеркнули в Следственном комитете.