Под Воронежем насмерть разбился мотоциклист, вылетевший с трассы

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Новоусманском районе, которое произошло днем 17 августа.
Примерно в 14.30 в селе Рождественская Хава, по предварительным данным ГАИ, 48-летний водитель мотоцикла «Ирбис Ирокес» не справился с управлением и вылетел с дороги.
Мотоциклист скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда «скорой».
