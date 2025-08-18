Ричмонд
Под Воронежем насмерть разбился мотоциклист, вылетевший с трассы

Авария с мотоциклистом произошла в селе под Воронежем.

Источник: ГАИ Воронежской области

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Новоусманском районе, которое произошло днем 17 августа.

Примерно в 14.30 в селе Рождественская Хава, по предварительным данным ГАИ, 48-летний водитель мотоцикла «Ирбис Ирокес» не справился с управлением и вылетел с дороги.

Мотоциклист скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда «скорой».

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что под Воронежем в ДТП с фурой и двумя легковушками пострадали три человека.