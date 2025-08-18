Ричмонд
Авиакомпания «Сибирь»: сигнализация гидросистемы сработала во время рейса Новосибирск — Норильск

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом авиакомпании «Сибирь», у которого на борту сработала сигнализация о сбое гидросистемы.

Сегодня утром, около 9 часов по местному времени, при выполнении рейса Новосибирск — Норильск на воздушном судне авиакомпании «Сибирь» сработала сигнализация о неисправности гидросистемы. Несмотря на это, посадка прошла в штатном режиме в аэропорту назначения, пишут в канале ведомства.

На борту находились 152 пассажира, включая 14 детей. После приземления организована полная техническая проверка всех систем самолета. Для выполнения обратного рейса в Новосибирск задействован резервный борт, ожидается посадка более 60 пассажиров.

Новосибирская и Норильская транспортные прокуратуры проводят надзорные мероприятия, чтобы убедиться в соблюдении законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров.