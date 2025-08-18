Авиакомпания «Сибирь»: сигнализация гидросистемы сработала во время рейса Новосибирск — Норильск

Сегодня утром, около 9 часов по местному времени, при выполнении рейса Новосибирск — Норильск на воздушном судне авиакомпании «Сибирь» сработала сигнализация о неисправности гидросистемы. Несмотря на это, посадка прошла в штатном режиме в аэропорту назначения, пишут в канале ведомства.