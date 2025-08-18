Потеряла равновесие: сибирячка выпала за борт лодки и погибла страшной смертью

Вечер 16 августа в дачном кооперативе «Жерон» Усть-Илимского района закончился страшной трагедией. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД и СУ СКР региона, группа отдыхающих проводила время на берегу водохранилища, но после застолья двое из них — 38-летняя женщина и мужчина — решили прокатиться на резиновой моторной лодке.
— По предварительным данным, оба находились в состоянии алкогольного опьянения и не надели спасательные жилеты. Во время движения женщина потеряла равновесие и выпала за борт. Мужчина попытался помочь, но тоже оказался в воде. Находившиеся поблизости рыбаки успели спасти его, однако женщина не смогла самостоятельно выбраться и утонула, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас полицейские и следователи проводят проверку, выясняя все обстоятельства происшествия. Особое внимание уделяется действиям владельца лодки и судоводителя, которые не обеспечили наличие спасательных жилетов.
