Правоохранители прокомментировали жестокое избиение девушки в Термезе

Отдельно рассматривается информация, озвученная в социальных сетях, о том, что женщина длительное время находилась под давлением и подвергалась насилию со стороны мужа, однако ранее не обращалась в органы внутренних дел. Правоохранители отметили, что эти сведения также взяты на контроль и изучаются в рамках отдельного дела.