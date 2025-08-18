Ричмонд
Правоохранители прокомментировали жестокое избиение девушки в Термезе

Vaib.uz (Узбекистан. 18 августа). Сегодня утром в социальных сетях появилась информация об очередной истории домашнего насилия в Термезе.

Источник: УВД

Местная жительница на протяжении длительного времени подвергалась систематическим избиениям со стороны мужа. После очередного жестокого рукоприкладства, произошедшего 16 августа, женщина решилась на побег и вместе с маленьким ребёнком покинула дом.

В Управлении внутренних дел Сурхандарьинской области подтвердили факт инцидента. По данным правоохранителей, в ночь с 15 на 16 августа, около 02:30, в махалле «Мехробод» города Термеза между супругами произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина нанёс жене удары по лицу, в височную область и по уху, причинив телесные повреждения.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. В УВД подчеркнули, что по итогам разбирательства будут приняты все предусмотренные законом меры.

Отдельно рассматривается информация, озвученная в социальных сетях, о том, что женщина длительное время находилась под давлением и подвергалась насилию со стороны мужа, однако ранее не обращалась в органы внутренних дел. Правоохранители отметили, что эти сведения также взяты на контроль и изучаются в рамках отдельного дела.