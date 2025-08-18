«Нарушал режим»: Эдуарда Шарлота перевели из колонии-поселения в ИК

По словам отца певца Валерия Шарлота, его перевели туда после майских праздников. Эдуард начал заниматься восстановлением паспорта, который ранее сжег. Кроме того, в поселении у осужденного появилась возможность телефонной связи и свиданий с родственниками. Валерий Шарлот также сообщал тогда о намерении подать кассационную жалобу с целью смягчения приговора сыну.