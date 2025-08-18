В Ростовской области подросток перевел мошенникам 865 тысяч рублей

В Ростовской области мошенники под угрозой убийства семьи выманили у подростка 865 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Жертвой обмана оказался 13-летний школьник. Его мать обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу крупной суммы.
Женщина рассказала, что ей позвонили из банка и сообщили об оформленном кредите. Проверка в мобильном приложении подтвердила, что деньги действительно были сняты. После этого выяснилось, что ее сыну позвонил неизвестный и под угрозой расправы над родными потребовал деньги.
Испуганный мальчик перевел через банкомат все найденные дома наличные — 575 тысяч рублей, но преступники на этом не остановились. Они заставили ребенка оформить дополнительный кредит на 290 тысяч рублей с телефона матери.
Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
