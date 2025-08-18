Ричмонд
МЧС: Число пострадавших при взрыве в Рязанской области выросло до 154

Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва цеха в Рязанской области, кинологические расчеты завершили поиск выживших. По обновленным данным от спасательного ведомства число пострадавших достигло 154 человек, а еще 20 погибли.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По уточненной информации МЧС России, число пострадавших в результате взрыва, произошедшего на заводе в Рязанской области, возросло до 154 человек, 20 человек погибли.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются по трем основным направлениям. На площади в три тысячи квадратных метров спасатели уже расчистили половину разрушенных конструкций.

Кинологи полностью обследовали все помещения на предмет обнаружения выживших. Больше никого обнаружить не удалось, и этот этап поисковых операций завершен.

Психологи МЧС продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим и их семьям.