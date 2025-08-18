МЧС: Число пострадавших при взрыве в Рязанской области выросло до 154

По уточненной информации МЧС России, число пострадавших в результате взрыва, произошедшего на заводе в Рязанской области, возросло до 154 человек, 20 человек погибли.
Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются по трем основным направлениям. На площади в три тысячи квадратных метров спасатели уже расчистили половину разрушенных конструкций.
Кинологи полностью обследовали все помещения на предмет обнаружения выживших. Больше никого обнаружить не удалось, и этот этап поисковых операций завершен.
Психологи МЧС продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим и их семьям.