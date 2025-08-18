Экс-сотрудник колонии получил срок за ДТП с гибелью человека в Приангарье

Бывший сотрудник исправительной колонии Красноярского края признан виновным в ДТП со смертельным исходом в Тайшетском районе. Суд приговорил 31-летнего мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён права управления транспортными средствами на тот же срок, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.
Установлено, что в ноябре 2024 года мужчина возвращался с отдыха за рулём УАЗа по улице Школьной в селе Мирный. На участке дороги он врезался в световую опору. В результате аварии погиб его 25-летний знакомый, находившийся на переднем пассажирском сидении.
В суде подсудимый признал вину частично. Он заявил, что не имел технической возможности предотвратить столкновение.
По решению суда, в пользу матери погибшего с осужденного взыскано 700 тысяч рублей.
