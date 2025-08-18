Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-сотрудник колонии получил срок за ДТП с гибелью человека в Приангарье

31-летний мужчина за рулем УАЗа врезался в опору, в результате чего погиб его 25-летний пассажир.

Источник: KrasnodarMedia.su

Бывший сотрудник исправительной колонии Красноярского края признан виновным в ДТП со смертельным исходом в Тайшетском районе. Суд приговорил 31-летнего мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён права управления транспортными средствами на тот же срок, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.

Установлено, что в ноябре 2024 года мужчина возвращался с отдыха за рулём УАЗа по улице Школьной в селе Мирный. На участке дороги он врезался в световую опору. В результате аварии погиб его 25-летний знакомый, находившийся на переднем пассажирском сидении.

В суде подсудимый признал вину частично. Он заявил, что не имел технической возможности предотвратить столкновение.

По решению суда, в пользу матери погибшего с осужденного взыскано 700 тысяч рублей.

Напомним, в Иркутск этапировали 43-летнего мужчину, обвиняемого в смертельном наезде на пешехода. После возбуждения уголовного дела он покинул страну и несколько лет скрывался за границей. Найти его удалось благодаря международному розыску по линии Интерпола.