Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Назаров прокомментировал массовое отравление в лагере «Патриот» в Башкирии

Премьер-министр Башкирии высказался о массовом отравлении в лагере «Патриот».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 августа, в Башкирии в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой прокомментировал массовое отравление в лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе.

— Во-первых, муниципалитету в целом надо поддержку оказать, если есть дополнительные нюансы, выходящие за рамки [полномочий] Минздрава. Второе: с учетом того, что этот объект у нас особого направления — патриотичного, важно не дискредитировать его. Поэтому выясните, что является причинами [происшествия], и системно устранить их надо, — заявил глава кабмина.

Как следует из предварительных результатов расследования сотрудников Роспотребнадзора республики, массовое отравление в лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе вызвано норовирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что 16 человек, включая 13 детей, были госпитализированы с симптомами отравления. Деятельность лагеря временно приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.