Андрей Назаров прокомментировал массовое отравление в лагере «Патриот» в Башкирии

Сегодня, 18 августа, в Башкирии в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой прокомментировал массовое отравление в лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе.
— Во-первых, муниципалитету в целом надо поддержку оказать, если есть дополнительные нюансы, выходящие за рамки [полномочий] Минздрава. Второе: с учетом того, что этот объект у нас особого направления — патриотичного, важно не дискредитировать его. Поэтому выясните, что является причинами [происшествия], и системно устранить их надо, — заявил глава кабмина.
Как следует из предварительных результатов расследования сотрудников Роспотребнадзора республики, массовое отравление в лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе вызвано норовирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что 16 человек, включая 13 детей, были госпитализированы с симптомами отравления. Деятельность лагеря временно приостановлена. Возбуждено уголовное дело.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.