В Симферополе рабочий упал с крыши и погиб: его начальницу будут судить

Трагедия произошла 5 февраля. 45-летняя руководитель организации допустила рабочего к проведению кровельных работ. Они выполнялись на здании крымского филиала Российского государственного университета правосудия. При этом женщина не обеспечила безопасность труда. Кроме того, глава компании не убедилась в том, что сотрудник проходил инструктаж.