В Симферополе рабочий упал с крыши и погиб: его начальницу будут судить

В Симферополе директор строительной компании пойдет под суд за гибель рабочего.

В Симферополе директора строительной организации обвиняют в нарушении правил безопасности при строительстве, повлекшем по неосторожности смерть работника. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла 5 февраля. 45-летняя руководитель организации допустила рабочего к проведению кровельных работ. Они выполнялись на здании крымского филиала Российского государственного университета правосудия. При этом женщина не обеспечила безопасность труда. Кроме того, глава компании не убедилась в том, что сотрудник проходил инструктаж.

«В результате неосторожных действий мужчина сорвался и упал с высоты», — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что пострадавший скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело. Материалы направили в суд.