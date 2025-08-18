Три новосибирца травмированы при пожарах: за неделю произошло 32 возгорания

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, в результате этих происшествий травмы получили трое горожан. Так, вечером 13 августа пожар произошёл в квартире на улице Громова, где пострадала женщина. На следующий день, 14 августа, возгорание в частном доме на улице Демократической привело к травмам двух жителей города.