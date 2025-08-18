Ричмонд
Три новосибирца травмированы при пожарах: за неделю произошло 32 возгорания

Двое пострадали на одном пожаре.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

За прошедшую неделю в Новосибирске произошло 32 пожара. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, в результате этих происшествий травмы получили трое горожан. Так, вечером 13 августа пожар произошёл в квартире на улице Громова, где пострадала женщина. На следующий день, 14 августа, возгорание в частном доме на улице Демократической привело к травмам двух жителей города.

Спасатели напоминают новосибирцам о важности соблюдения правил пожарной безопасности и подчеркивают, что предотвратить возгорание всегда проще, чем бороться с его последствиями.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что на пожаре под Новосибирском ожоги получил хозяин горевшего дома.