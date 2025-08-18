Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье дети получили смертельные травмы от бревен

В Чусовом по факту смертельного травмирования двух малолетних возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В Чусовом по факту смертельного травмирования двух малолетних возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что вблизи дороги, ведущей в деревню Лямино Чусовского городского округа, два десятилетних мальчика забрались на складируемый спиленный лес. Бревна упали, и дети получили смертельные травмы. Мальчики скончались на месте.

Проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы. Следствие установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.