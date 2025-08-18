В Прикамье дети получили смертельные травмы от бревен

В Чусовом по факту смертельного травмирования двух малолетних возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что вблизи дороги, ведущей в деревню Лямино Чусовского городского округа, два десятилетних мальчика забрались на складируемый спиленный лес. Бревна упали, и дети получили смертельные травмы. Мальчики скончались на месте.
Проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы. Следствие установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.