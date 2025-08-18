После спиртного пошел ловить раков и пропал из виду. В Щучинском районе утонул мужчина

Как рассказали в ведомстве, по данным следствия, вечером 15 августа мужчина в компании родных и друзей отправился на водоем вблизи д. Карашево Щучинского района. После распития спиртного гродненец вошел в водоем для ловли раков и быстро пропал из поля зрения находившихся на берегу. Приятели бросились на поиски, однако безуспешно. Утром следующего дня в результате поисковых мероприятий тело мужчины было извлечено из воды работниками ОСВОД.