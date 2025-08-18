Ричмонд
После спиртного пошел ловить раков и пропал из виду. В Щучинском районе утонул мужчина

18 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Щучинским райотделом Следственного комитета проводится проверка по факту гибели 44-летнего жителя Гродно. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Как рассказали в ведомстве, по данным следствия, вечером 15 августа мужчина в компании родных и друзей отправился на водоем вблизи д. Карашево Щучинского района. После распития спиртного гродненец вошел в водоем для ловли раков и быстро пропал из поля зрения находившихся на берегу. Приятели бросились на поиски, однако безуспешно. Утром следующего дня в результате поисковых мероприятий тело мужчины было извлечено из воды работниками ОСВОД.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено производство судебно-медицинской экспертизы.

По факту Щучинским районным отделом СК проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.