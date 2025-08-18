На Кубани грузовой поезд сбил насмерть мужчину. Все произошло на железнодорожной станции Ейск в ночь на 18 августа.
«В 2:30 минут в дежурную часть Ейского линейного отделения полиции от дежурного по ж/д станции Ейск поступило сообщение о том, что в городе Ейске на 138 км грузовым поездом совершен наезд на мужчину», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Предварительно, мужчина находился на железнодорожных путях, когда приближался грузовой поезд. Машинист подал звуковые сигналы. Но пешеход не отреагировал на них. Пострадавший скончался на месте происшествия.
В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего мужчина. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.