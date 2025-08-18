В Новосибирске подросток, пытавшийся убить человека ядом, останется под стражей

Новосибирский областной суд подтвердил арест 16-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство с использованием ядовитого вещества.
Суд оставил под стражей 16-летнего подростка, который вместе с сообщником пытался отравить человека. Информацию об этом опубликовали в официальном паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел 24 июля 2025 года. Подростки нанесли ядовитое вещество на ручку двери и зеркало автомобиля жертвы, рассчитывая, что контакт с этими поверхностями приведет к смертельному отравлению.
Преступный замысел не был доведен до конца по обстоятельствам, не зависящим от обвиняемых. Следствие квалифицировало действия подростка как покушение на убийство, совершенное группой лиц.
Изначально Ленинский районный суд Новосибирска постановил держать подозреваемого под стражей до 26 сентября 2025 года. После рассмотрения апелляции защиты областной суд оставил это решение без изменений, признав меру пресечения обоснованной.