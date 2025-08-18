Ричмонд
В смертельном ДТП в Уссурийске погиб мотоциклист

Полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД

В смертельном ДТП в Уссурийске погиб мотоциклист. Полиция проводит проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

На улице Агеева, 11, 30-летний водитель автомобиля Toyota Dyna поворачивал налево вне перекрестка и не пропустил мотоцикл, который двигался навстречу. В результате столкновения 55-летний мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на реанимационные действия, врачам не удалось его спасти.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к гибели человека. У водителя легкового автомобиля не выявлено состояние опьянения.

Напомним, ДТП в пьяном угаре в Лесозаводске спровоцировал водитель Nissan Gloria, в результате которого пострадали две женщины, в субботу, 16 августа. Виновник уже два раза в течение года привлекался за управление автомобилем без прав и неуплату штрафа.