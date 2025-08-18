В смертельном ДТП в Уссурийске погиб мотоциклист. Полиция проводит проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
На улице Агеева, 11, 30-летний водитель автомобиля Toyota Dyna поворачивал налево вне перекрестка и не пропустил мотоцикл, который двигался навстречу. В результате столкновения 55-летний мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на реанимационные действия, врачам не удалось его спасти.
Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к гибели человека. У водителя легкового автомобиля не выявлено состояние опьянения.
