В смертельном ДТП в Уссурийске погиб мотоциклист

Напомним, ДТП в пьяном угаре в Лесозаводске спровоцировал водитель Nissan Gloria, в результате которого пострадали две женщины, в субботу, 16 августа. Виновник уже два раза в течение года привлекался за управление автомобилем без прав и неуплату штрафа.