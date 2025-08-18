Ричмонд
Более 100 пожаров потушили в Ростовской области за неделю

За неделю спасатели Ростовской области выезжали на 139 пожаров и 38 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За неделю, с 11 по 17 августа, в Ростовской области потушили 139 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по донскому региону.

— Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 64 пожара, погиб один человек, спасены — 48. Кроме того, зарегистрировано 75 возгораний сухой растительности на площади в 2,6 га, — отметили в ведомстве.

На места ДТП представители МЧС выезжали 38 раз, при авариях спасли шесть человек. На водоемах случилось два происшествия, два человека погибли.

