Более 100 пожаров потушили в Ростовской области за неделю

За неделю, с 11 по 17 августа, в Ростовской области потушили 139 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по донскому региону.
— Пожарно-спасательные подразделения реагировали на 64 пожара, погиб один человек, спасены — 48. Кроме того, зарегистрировано 75 возгораний сухой растительности на площади в 2,6 га, — отметили в ведомстве.
На места ДТП представители МЧС выезжали 38 раз, при авариях спасли шесть человек. На водоемах случилось два происшествия, два человека погибли.
