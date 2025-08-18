Ричмонд
Под Одессой загорелся объект топливной инфраструктуры

В пригороде Одессы в результате попаданий ударов возник пожар. Загорелся «объект топливно-энергетической инфраструктуры», сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на ГСЧС Украины. По данным ведомства, в тушении задействован в том числе пожарный поезд «Украинской железной дороги».

Источник: AP 2024

В ночь на 18 августа в Одессе объявлялась воздушная тревога. Мэр города Геннадий Труханов также сообщал о взрывах в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В сводке за 18 августа Минобороны сообщило, что поражение было нанесено «складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим». Также был удар по центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.