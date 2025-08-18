Под Одессой загорелся объект топливной инфраструктуры

В сводке за 18 августа Минобороны сообщило, что поражение было нанесено «складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим». Также был удар по центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.