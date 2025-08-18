В министерстве объяснили происхождение розового дыма над челябинским заводом

«18 августа на одном из конвертеров ЧМК наблюдался кратковременный выход взвеси. Выброс не вышел за пределы территории предприятия. Стационарные посты территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, расположенные непосредственно вблизи предприятия, не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Замеры, проведенные на территории комбината и в санитарно-защитной зоне, также показали отсутствие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Предприятием усилен производственный и экологический контроль», — говорится в сообщении пресс-службы ПАО.