В министерстве объяснили происхождение розового дыма над челябинским заводом

Розовый дым над ЧМК жители города заметили сегодня утром.
«По информации предприятия, аварийных выбросов и ситуаций нет. По данным территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, на стационарных постах вблизи Челябинского металлургического комбината не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — прокомментировали в ведомстве.
В министерстве добавили, что метеорологическая обстановка в городе способствует максимально быстрому рассеиванию выбросов. Передвижные лаборатории Центра экологического мониторинга проводят дополнительные оперативные замеры, на стационарных постах в зоне влияния предприятия усилили контроль.
«В данный момент залповый выброс прекращен. По информации ЧМК, принято решение остановить аналогичные технологические операции до конца сегодняшнего дня», — отметили в министерстве.
ПАО «ЧМК» прокомментировало ситуацию.
«18 августа на одном из конвертеров ЧМК наблюдался кратковременный выход взвеси. Выброс не вышел за пределы территории предприятия. Стационарные посты территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, расположенные непосредственно вблизи предприятия, не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Замеры, проведенные на территории комбината и в санитарно-защитной зоне, также показали отсутствие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Предприятием усилен производственный и экологический контроль», — говорится в сообщении пресс-службы ПАО.