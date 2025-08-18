Московские пенсионеры лишились 18 млн рублей и квартиры, поверив в аферу с «поимкой ОПГ»

В Москве пожилая пара стала жертвой масштабной аферы, лишившись 18,1 миллиона рублей. Мошенники убедили их продать собственную квартиру под предлогом участия в спецоперации по поимке преступной группировки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Многомесячная схема началась в конце мая, когда жительнице Москвы Наталье (имя изменено) позвонила лже-участковая. Она предупредила о действующих в Таганском районе опасных преступниках, якобы совершивших убийство по соседству, и дала «номера для экстренных случаев». В тот же день Наталье и ее мужу позвонил неизвестный, который стал угрожать и требовать 500 тысяч рублей.
В панике супруги обратились к «оперативнику». Тот под предлогом помощи полиции уговорил их отдать 370 тысяч рублей. После «успешной операции» деньги не вернули. Наоборот, аферисты убедили пострадавших перевести еще 1 миллион рублей на «безопасный счет».
В начале июня мошенники придумали новую уловку. Они убедили пенсионеров, что для поимки всей преступной группировки им необходимо продать свою квартиру. Вырученные деньги якобы должны были стать приманкой. Для убедительности аферисты заявили, что их жилье уже выставлено на торги, и даже прислали фальшивое распоряжение ФСБ, в котором говорилось о «фиктивности» таких сделок.
Пара продала квартиру через риелтора, которого посоветовал мошенник. Наталья получила 16,7 миллиона рублей и, по указанию аферистов, передала их курьеру.
Обман раскрылся 27 июля, когда водитель, вызванный пенсионерами для переезда, заподозрил аферу и отвез их в полицию. Только там они поняли, что общались с мошенниками, которые украли у них 18,1 миллиона рублей.