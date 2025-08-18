Московские пенсионеры лишились 18 млн рублей и квартиры, поверив в аферу с «поимкой ОПГ»

Многомесячная схема началась в конце мая, когда жительнице Москвы Наталье (имя изменено) позвонила лже-участковая. Она предупредила о действующих в Таганском районе опасных преступниках, якобы совершивших убийство по соседству, и дала «номера для экстренных случаев». В тот же день Наталье и ее мужу позвонил неизвестный, который стал угрожать и требовать 500 тысяч рублей.