В Таганроге прошли обыски после гибели двух рабочих в канализационном коллекторе

В Таганроге после гибели двух рабочих в канализационном коллекторе провели доследственную проверку. Теперь ситуация выясняется в рамках уголовной статьи о нарушении правил безопасности (ч. 3 ст. 216 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
— Следователь осмотрел место происшествия, были допрошены сотрудники подрядной организации, а также должностные лица МУП «Управление “Водоканал”, он ответили на вопросы об условиях заключенного договора на проведение работ. Также состоялись обыски в подрядной организации. Изъята документация, имеющая значение для уголовного дела, назначены судебные экспертизы, — прокомментировали в СК.
Напомним, 16 августа 2025 года в канализационном коллекторе на улице Сызранова в Таганроге нашли двух монтажников 30 и 38 лет. Мужчины перед гибелью проводили ремонтные работы. При осмотре были обнаружены признаки отравления.
