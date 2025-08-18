В Новосибирске муж женщины получил телесные повреждения после конфликта с соседями

В отдел полиции № 7 «Ленинский» обратилась местная жительница после ссоры между её супругом и соседями, которая закончилась угрозами и травмами.
Жительница Новосибирска заявила в полицию, что между её мужем и соседями возник конфликт из-за повреждения их автомобиля, сообщили в канале МВД.
В ходе конфликта соседи не только угрожали семье женщины, но и причинили телесные повреждения её супругу.
На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.