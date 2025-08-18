Два юных мотоциклиста погибли в страшном ДТП под Алматы

«В результате аварии на месте происшествия погиб несовершеннолетний пассажир мопеда. Водители обоих транспортных средств с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение, где скончался и водитель мопеда. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет принято законное процессуальное решение», — прокомментировали в полиции.