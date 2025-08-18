Группа активистов с Гретой Тунберг заблокировала дорогу к норвежскому НПЗ

Как передает NRK, о проведении акции возле НПЗ в Монгстаде было известно заранее. На демонстрацию вышли от 150 до 200 экоактивистов. «Мы здесь, потому что совершенно ясно, что у нефти нет будущего. Ископаемое топливо приводит к смерти и разрушениям, и поэтому мы должны оказать давление на нефтедобытчиков Норвегии», — заявила Грета Тунберг.