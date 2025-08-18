Ричмонд
В Башкирии 33 человека, включая 28 детей, заразились норовирусом в детском лагере

Десятки детей пострадали от норовируса в лагере в Башкирии. Выявлен источник заражения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В детском лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе Башкирии зарегистрировано массовое заражение норовирусом. По информации телеграм-канала Mash, среди 33 пострадавших 28 детей и пять взрослых.

Дети начали жаловаться на плохое самочувствие еще накануне. На данный момент 20 из них госпитализированы, а восемь остаются в изоляторе на территории лагеря.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, по предварительным результатам эпидемиологического расследования, причиной массового заболевания стала норовирусная инфекция. Вирус был обнаружен у работника пищеблока по результатам ПЦР-тестов. Специалисты считают, что это могло стать причиной заражения детей.

Лабораторные исследования продолжаются, а ситуация остается под контролем ведомства.