Минчанин поверил мошенникам и «задекларировал» свыше Br400 тыс

В это же время в мессенджере поступил звонок от лжеправоохранителя, который запугал пенсионера тем, что аферисты от его имени проводят незаконные финансовые операции. Чтобы сохранить сбережения, их нужно задекларировать, иначе в квартире будет обыск, и наличные изымут. Минчанин поверил и передал лжеработнику Нацбанка около Br136 тыс. в эквиваленте. Позже его убедили «задекларировать» и имеющиеся средства на банковских счетах. Пенсионер обналичил около Br300 тыс. и передал курьеру.