Минчанин поверил мошенникам и «задекларировал» свыше Br400 тыс

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин поверил мошенникам и передал им более Br400 тыс. своих накоплений. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайское РУВД обратился 74-летний минчанин, который стал жертвой мошенников. Ему на домашний телефон позвонил якобы работник «Белтелекома» и сообщил о необходимости продления договора на предоставление услуг телевидения. Для этого мужчина продиктовал звонившему паспортные данные.

В это же время в мессенджере поступил звонок от лжеправоохранителя, который запугал пенсионера тем, что аферисты от его имени проводят незаконные финансовые операции. Чтобы сохранить сбережения, их нужно задекларировать, иначе в квартире будет обыск, и наличные изымут. Минчанин поверил и передал лжеработнику Нацбанка около Br136 тыс. в эквиваленте. Позже его убедили «задекларировать» и имеющиеся средства на банковских счетах. Пенсионер обналичил около Br300 тыс. и передал курьеру.

Сотрудники Первомайского РУВД установили личность курьера — 65-летняя жительница Минска, которая ранее сама стала жертвой аферистов. Женщину убедили, что ее личными данными воспользовались и оформили кредиты, которые нужно погасить, чтобы не стать фигурантом уголовного дела. Пенсионерка отдала курьеру около Br75 тыс. в эквиваленте, а затем по указанию аферистов забрала деньги у заявителя и передала посреднику, которая завезла деньги в соседнее государство. Посредник также была установлена и задержана.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

В милиции напомнили, что правоохранители, сотрудники банковских и иных учреждений не звонят гражданам по рабочим вопросам в мессенджерах, не просят оказать содействие в поимке злоумышленников, продлить договор на оказание услуг или взять кредит. Если вам поступил подобный звонок — немедленно прекратите разговор и сообщите о произошедшем в милицию.